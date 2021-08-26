Українці зможуть отримати послуги "Дії" без гаджетів і доступу до інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Послуги “Дії” доступні навіть для тих українців, які не мають доступу до інтернету та смартфонів , бо отримати дані послуги можна у ЦНАПах. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в Дії у спеціально облаштованих місцях ЦНАП. У понад 1000 ЦНАПах адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом Дія, консультують та допомагають отримати послуги онлайн”, — сказано у повідомленні.
Деталі
Міністерство зазначило, що це 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.
Як повідомляється,спеціально облаштовані місця з доступом до порталу “Дія”:
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- дозволяють багатьом людям у майбутньому отримувати послуги самостійно;
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- забезпечують усіх рівним доступом до сучасних сервісів;
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- зменшують цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
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- зберігають час адміністраторів та дозволяють уникнути черг.
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Нагадаємо
Українці зможуть їхати до ЄС з COVID-сертифікатом після того, як у додатках з’явиться оновлена версія “Дії”.