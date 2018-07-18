Українці здобули сім медалей на старті ЧС з підводного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У столиці Сербії – Белграді, стартував чемпіонат світу з підводного спорту (плавання в ластах), повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
У перші два змагальні дні Данило Колодяжний завоював титул "чемпіона світу" на дистанції 100 м у дисципліні "плавання в біластах". Чемпіоном світу з плавання в ластах став Олександр Одіноков. Дистанцію 1500 м наш спортсмен подолав за 12:20,64 хв.
Євген Степанчук, обійшовши двох росіян, здобув "золото" з плавання в біластах на дистанції 200 м з результатом 1:35,37 хв. За крок від нагороди на 200 м зупинився ще один наш співвітчизник Дмитро Колодяжний, до нагороди йому не вистачило 0,001 с.
У змішаній естафеті 4х100 м у дисципліні "плавання в біластах" українці піднялися на другу сходинку світової першості.
Власниками медалей разом із Данилом Колодяжним стали Артур Артаманов, Ірина Пікінер та Маргарита Смірнова. У жіночих змаганнях на цій дистанції Євгенія Олейнікова стала срібною призеркою першості.
Також Олексій Захаров замкнув трійку найкращих на дистанції 400 м у дисципліні "плавання в ластах", а Антоніна Антоняк піднялася на другу сходинку п’єдесталу серед жінок у плаванні в біластах на дистанції 200 м.
Як повідомляв УНН, доробок українців на Кубку світу з підводного плавання стали 36 нагород.