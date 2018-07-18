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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41157 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102988 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124944 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132421 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169331 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153455 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141176 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Украинцы завоевали семь медалей на старте ЧМ по подводному плаванию

Украинцы завоевали семь медалей на старте ЧМ по подводному плаванию

Киев  •  УНН

 • 14218 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В столице Сербии - Белграде стартовал чемпионат мира по подводному спорту (плавание в ластах), сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.

В первые два соревновательные дни Даниил Колодяжный завоевал титул “чемпиона мира” на дистанции 100 м в дисциплине “плавание в биластах". Чемпионом мира по плаванию в ластах стал Александр Одиноков. Дистанцию ​​1500 м наш спортсмен преодолел за 12:20,64 мин.

Евгений Степанчук, обойдя двух россиян, получил “золото” по плаванию в биластах на дистанции 200 м с результатом 1:35,37 мин. В шаге от награды на 200 м остановился еще один наш соотечественник Дмитрий Колодяжный, к награде ему не хватило 0,001 с.

В смешанной эстафете 4×100 м в дисциплине “плавание в биластах” украинцы поднялись на вторую строчку мирового первенства.

Обладателями медалей вместе с Даниилом Колодяжным стали Артур Артаманов, Ирина Пикинер и Маргарита Смирнова. В женских соревнованиях на этой дистанции Евгения Олейникова стала серебряным призером первенства.

Также Алексей Захаров замкнул тройку лучших на дистанции 400 м в дисциплине “плавание в ластах”, а Антонина Антоняк поднялась на вторую ступень пьедестала среди женщин в плавании в биласты на дистанции 200 м.

Как сообщал УНН, достижением украинцев на Кубке мира по подводному плаванию стали 36 наград.

Украинские Национальные Новости

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