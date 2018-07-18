Украинцы завоевали семь медалей на старте ЧМ по подводному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В столице Сербии - Белграде стартовал чемпионат мира по подводному спорту (плавание в ластах), сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
В первые два соревновательные дни Даниил Колодяжный завоевал титул “чемпиона мира” на дистанции 100 м в дисциплине “плавание в биластах". Чемпионом мира по плаванию в ластах стал Александр Одиноков. Дистанцию 1500 м наш спортсмен преодолел за 12:20,64 мин.
Евгений Степанчук, обойдя двух россиян, получил “золото” по плаванию в биластах на дистанции 200 м с результатом 1:35,37 мин. В шаге от награды на 200 м остановился еще один наш соотечественник Дмитрий Колодяжный, к награде ему не хватило 0,001 с.
В смешанной эстафете 4×100 м в дисциплине “плавание в биластах” украинцы поднялись на вторую строчку мирового первенства.
Обладателями медалей вместе с Даниилом Колодяжным стали Артур Артаманов, Ирина Пикинер и Маргарита Смирнова. В женских соревнованиях на этой дистанции Евгения Олейникова стала серебряным призером первенства.
Также Алексей Захаров замкнул тройку лучших на дистанции 400 м в дисциплине “плавание в ластах”, а Антонина Антоняк поднялась на вторую ступень пьедестала среди женщин в плавании в биласты на дистанции 200 м.
Как сообщал УНН, достижением украинцев на Кубке мира по подводному плаванию стали 36 наград.