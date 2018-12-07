Українці завоювали сім медалей на турнірі з боротьби у Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українська команда на чолі зі старшим штатним тренером Яшаром Насіровим виступила на Міжнародному Турнірі “Кубок Хапаранді”, що відбувся у Швеції, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.
Наші класики завоювали 7 медалей і стали другими у загальнокомандному заліку.
Єдина золота нагорода в активі Максима Люка в категорії до 60 кг. “Срібло” здобув Дмитро Гардубей (82).
Бронзові нагороди за Ігорем Бичковим, Сергієм Грушиним, Владиславом Кравченком, Віталієм Андрійовичем та Валентином Шкляренко.
Зазначається, що до 7 грудня українці перебуватимуть у Швеції на тренувальних зборах разом з командами США, Швеції та Фінляндії, а вже 8 грудня змагатимуться на традиційному міжнародному Турнірі у Фінляндії.