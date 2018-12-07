Украинцы завоевали семь медалей на турнире по борьбе в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинская команда во главе со старшим штатным тренером Яшаром Насировым выступила на Международном Турнире “Кубок Хапаранда”, который состоялся в Швеции, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.
Наши классики завоевали 7 медалей и стали вторыми в общекомандном зачете.
Единственная золотая награда в активе Максима Люка в категории до 60 кг. “Серебро” получил Дмитрий Гардубей (82).
Бронзовые награды за Игорем Бычковым, Сергеем Грушиным, Владиславом Кравченко, Виталием Андреевичем и Валентином Шкляренко.
Отмечается, что до 7 декабря украинцы будут находиться в Швеции на тренировочных сборах вместе с командами США, Швеции и Финляндии, а уже 8 декабря будут соревноваться на традиционном международном Турнире в Финляндии.