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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украинцы завоевали семь медалей на турнире по борьбе в Швеции

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинская команда во главе со старшим штатным тренером Яшаром Насировым выступила на Международном Турнире “Кубок Хапаранда”, который состоялся в Швеции, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.

Украинцы завоевали семь медалей на турнире по борьбе в Швеции

Наши классики завоевали 7 медалей и стали вторыми в общекомандном зачете.

Единственная золотая награда в активе Максима Люка в категории до 60 кг. “Серебро” получил Дмитрий Гардубей (82).

Бронзовые награды за Игорем Бычковым, Сергеем Грушиным, Владиславом Кравченко, Виталием Андреевичем и Валентином Шкляренко.

Отмечается, что до 7 декабря украинцы будут находиться в Швеции на тренировочных сборах вместе с командами США, Швеции и Финляндии, а уже 8 декабря будут соревноваться на традиционном международном Турнире в Финляндии.

Украинские Национальные Новости

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