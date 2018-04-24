Українці завоювали низку нагород на Кубку світу з кікбоксингу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В австрійському місті Інсбрук підбіг до завершення етап Кубка світу з кікбоксингу WAKO, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту України.
Серед понад 2000 учасників з 30 країн, українці вибороли 9 медалей у розділах “пойнт-файтинг” та “лайт-контакт”.
За підсумками турніру в медальному активі “синьо-жовтої” збірної п’ять золотих нагород. Кращими у своїх вагових категоріях стали Артур Руденко(57 кг), Павло Мазуренко (42 кг), Павло Замятін (74 кг), Микита Лисак (74 кг) та Георгій Підгулько (63 кг).
Наш співвітчизник Хабіб Самедов (57 кг) піднявся на другу сходинку турнірного п’єдесталу у розділі “лайт-контакт”, а Віктор Іванченко (57 кг), Дмитро Хондошко (63 кг) та Уляна Міщенко (70 кг) здобули бронзові нагороди австрійського етапу Кубка світу.
Як повідомлялося раніше, українські кікбоксери вибороли дев’ять медалей на Кубку Європи у Хорватії.