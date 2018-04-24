Украинцы завоевали ряд наград на Кубке мира по кикбоксингу

Среди более 2000 участников из 30 стран, украинцы завоевали 9 медалей в разделах “пойнт-файтинг” и “лайт-контакт”.

По итогам турнира в медальном активе “сине-желтой” сборной пять золотых наград. Лучшими в своих весовых категориях стали Артур Руденко (57 кг), Павел Мазуренко (42 кг), Павел Замятин (74 кг), Никита Лысак (74 кг) и Георгий Пидгулько (63 кг).

Наш соотечественник Хабиб Самедов (57 кг) поднялся на вторую строчку турнирного пьедестала в разделе “лайт-контакт”, а Виктор Иванченко (57 кг), Дмитрий Хондошко (63 кг) и Ульяна Мищенко (70 кг) завоевали бронзовые награды австрийского этапа Кубка мира.

Как сообщалось ранее, украинские кикбоксеры завоевали девять медалей на Кубке Европы в Хорватии.