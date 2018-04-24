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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы завоевали ряд наград на Кубке мира по кикбоксингу

Киев • УНН

 • 11182 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В австрийском городе Инсбрук подошел к завершению этап Кубка мира по кикбоксингу WAKO, информирует УНН со ссылкой на Минмолодспорта Украины.

Украинцы завоевали ряд наград на Кубке мира по кикбоксингу

Среди более 2000 участников из 30 стран, украинцы завоевали 9 медалей в разделах “пойнт-файтинг” и “лайт-контакт”.

По итогам турнира в медальном активе “сине-желтой” сборной пять золотых наград. Лучшими в своих весовых категориях стали Артур Руденко (57 кг), Павел Мазуренко (42 кг), Павел Замятин (74 кг), Никита Лысак (74 кг) и Георгий Пидгулько (63 кг).

Наш соотечественник Хабиб Самедов (57 кг) поднялся на вторую строчку турнирного пьедестала в разделе “лайт-контакт”, а Виктор Иванченко (57 кг), Дмитрий Хондошко (63 кг) и Ульяна Мищенко (70 кг) завоевали бронзовые награды австрийского этапа Кубка мира.

Как сообщалось ранее, украинские кикбоксеры завоевали девять медалей на Кубке Европы в Хорватии.

Украинские Национальные Новости

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