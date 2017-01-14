Українці запропонували Президенту звільнити поліцейських, які важать більше 95 кг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали звільнити всіх українських поліцейських, чия вага перевищує 95 кілограмів. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента України, передає УНН.
Автором петиції виступив Юрій Шевченко.
“Українські поліцейські не займаються фізичною підготовкою і тому, вимагаю звільнити всіх поліцейських, вага яких перевищує 95 кілограмів”, — йдеться в тексті петиції №22/032635-еп.
Петиція була зареєстрована 13 січня 2017 року і зібрала наразі 8 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 90 днів.
Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка призначити заробітну плату народним депутатам на рівні прожиткового мінімуму.