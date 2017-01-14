Українці запропонували Президенту звільнити поліцейських, які важать більше 95 кг

Автором петиції виступив Юрій Шевченко.

“Українські поліцейські не займаються фізичною підготовкою і тому, вимагаю звільнити всіх поліцейських, вага яких перевищує 95 кілограмів”, — йдеться в тексті петиції №22/032635-еп.

Петиція була зареєстрована 13 січня 2017 року і зібрала наразі 8 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 90 днів.

Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка призначити заробітну плату народним депутатам на рівні прожиткового мінімуму.