Украинцы предложили Президенту уволить полицейских, которые весят более 95 кг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали уволить всех украинских полицейских, чей вес превышает 95 килограммов. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины, передает УНН.
Автором петиции выступил Юрий Шевченко.
"Украинские полицейские не занимаются физической подготовкой и поэтому требую уволить всех полицейских, вес которых превышает 95 килограммов", - говорится в тексте петиции №22/032635-эп.
Петиция была зарегистрирована 13 января 2017 г. и собрала пока 8 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 90 дней.
Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко назначить заработную плату народным депутатам на уровне прожиточного минимума.