Українці закликали бізнес не руйнувати дороги своїми перевантаженими фурами

Чи не найголовнішим руйнівником доріг є зайве навантаження на них. Тому в Україні діють обмеження для фур - 40 т. Якщо фура перевантажена, та ще й в спекотну погоду, коли асфальт починає плавитися - дороги неминуче руйнуються, каже експерт громадської кампанії "Євро-Патруль" В'ячеслав Коновалов.

"Фура, в принципі, витримує 38-40 тонн навантаження. Але кожен автомобіль має так званий запас ходу, що дозволяє їй перевезти 50 тонн, 60 тонн, а в деяких випадках всі 80 тонн. Так чому б не використовувати цей ресурс, перевантаживши автомобіль у 1,5-2 рази, заощадивши при цьому паливо і час в дорозі? З таким підходом ми можемо будувати і оновлювати дороги щорічно, безглуздо витрачаючи на це бюджетні кошти", - говорить він.

Тривалий час ніхто особливо не цікавиввся цією справою. Українці скаржилися на дороги, звинувачували владу, влада нарікала на бізнес, контроль не справлявся. Але тепер все інакше. У країні йде масштабне будівництво нових доріг. І крім державного контролю, українці закликають і самих винуватців руйнування переглянути свою діяльність і стати усвідомленими.

1. ТОВ СП "Нібулон".

2. ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера".

3. ТОВ "ЄВТ ГРЕЙН", BT Invest.

4. Bunge.

5. Ascet Shipping.

6. COFCO (Cofco Agri Ukraine).

7. POSCO International Corporation, Posco International Ukraine.

8. Orexim.

9. Державна продовольчо-зернова корпорація України.

"Це список компаній основних зернових трейдерів і стивідорних компаній (перевалка в порту), розташованих у Миколаєві. Це компанії, до яких так чи інакше через область і місто спрямовуються 80% зерновозів, що заходять у Миколаїв. Це компанії з українськими, європейськими, корейськими і китайськими інвестиціями, які платять податки в Україні, а дивіденди - не тільки українським акціонерам. Це компанії, які використовують земельні і водні ресурси міста, а значить і територіальної громади. Хтось із мешканців міста сьогодні працює у сільгосп-бізнесі у цих компаніях і годує цим свої сім'ї.

Але основне питання стосується тих, хто зазнає колосальних незручностей: екологічних, комфортних, а з недавніх пір ще й логістичних. Питання таке - як довго бізнес і держава будуть випробовувати терпіння містян? Питання до всіх, а у першу чергу до соціально відповідального бізнесу, якщо такий є. Те, що ви дозволяєте їхати до вас "перегрузам" - це нормально?", - писав у своєму Facebook миколаївський громадський активіст Єгор Клецов, додаючи, що бізнес безвідповідально ставиться до експлуатації доріг.

Вже традиційним українським "квестом" стала спроба фур обійти заборони, об'їхати ваговий контроль Укртрансбезпеки, який до слова, не справляється зі своєю функцією, в силу різних обставин, в тому числі низьких зарплат і нестачі кадрів, породжуючи корупційні схеми.

Місяць тому був звільнений глава Уктрансбезпеки Олександр Погорілий. Але питання навіть не в кадрах, каже міністр інфраструктури Владислав Криклій. Прибрати корупційні схеми і змусити бізнес дотримуватися тоннажу при перевезенні вантажів можна лише автоматизацією процесу. За його словами, до кінця року на дорогах України повинні бути встановлені 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion, що дозволить уникнути людський фактор. У першу чергу, говорить Криклій, вони з'являться у портових містах, серед яких і Миколаїв.