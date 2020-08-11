Украинцы призвали бизнес не разрушать дороги своими перегруженными фурами

Едва ли не главным разрушителем дорог является излишняя нагрузка на них. Поэтому в Украине действуют ограничения для фур - 40 т. Если фура перегружена, да ещё и в жаркую погоду, когда асфальт начинает плавиться - дороги неизбежно разрушаются, говорит эксперт общественной кампании "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов.

"Фура, в принципе выдерживает 38-40 тонн нагрузки. Но каждая машина имеет так называемый запас хода, что позволяет ей перевезти 50 тонн, 60 тонн, а в некоторых случаях все 80 тонн. Так почему бы не использовать этот ресурс, перегрузив машину в 1,5-2 раза, сэкономив при этом топливо и время в пути? С таким подходом мы можем строить и обновлять дороги ежегодно, бессмысленно тратя на это бюджетные средства", - говорит он.

Длительное время никому особо не было до этого дела. Украинцы жаловались на дороги, обвиняли власть, власть пеняла на бизнес, контроль не справлялся. Но теперь все иначе. В стране идет масштабное строительство новых дорог. И помимо государственного контроля, украинцы призывают и самих виновников разрушения пересмотреть свою деятельность и стать осознанными.

1. ООО СП "Нибулон".

2. ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера".

3. ООО "ЕВТ ГРЕЙН", BT Invest.

4. Bunge.

5. Ascet Shipping.

6. COFCO (Cofco Agri Ukraine).

7. POSCO International Corporation, Posco International Ukraine.

8. Orexim.

9. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

"Это список компаний основных зерновых трейдеров и стивидорных компаний (перевалка в порту), расположенных в Николаеве. Это компании, к которым так или иначе через область и город направляются 80% зерновозов, заходящих в Николаев. Это компании с украинскими, европейскими, корейскими и китайскими инвестициями, которые платят налоги в Украине, а дивиденды - не только украинским акционерам. Это компании, которые используют земельные и водные ресурсы города, а значит и территориальной громады. Кто-то из жителей города сегодня работает в сельхоз-бизнесе, в этих компаниях и кормит этим свои семьи.

Но основной вопрос касается тех, кто терпит колоссальные неудобства: экологические, комфортные, а с недавних пор ещё и логистические. Вопрос такой — как долго бизнес и государство будут испытывать терпение горожан? Вопрос ко всем, а в первую очередь - к социально ответственному бизнесу, если таковой есть. То, что вы позволяете ехать к вам "перегрузам" — это нормально?", - написал в своем Facebook николаевский общественник Егор Клецов, добавляя что бизнес безответственно относится к эксплуатации дорог.

Уже традиционным украинским "квестом" стала попытка фур обойти запреты, объехать весовой контроль Укртрансбезопасности, который к слову, не справляется со своей функцией в силу различных обстоятельств, в том числе низких зарплат и недостатка кадров, порождая коррупционные схемы.

Месяц назад был уволен глава Уктрансбезопасности Александр Погорелый. Но вопрос даже не в кадрах, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий. Убрать коррупционные схемы и заставить бизнес соблюдать тоннаж при перевозке грузов можно лишь автоматизацией процесса. По его словам, до конца года на дорогах Украины должны быть установлены 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion, что позволит уйти от человеческого фактора. В первую очередь, говорит Криклий, они появятся в портовых городах, среди которых и Николаев.