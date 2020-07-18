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Українці задекларували майже на 11 млрд грн більше доходів, ніж торік

Українці задекларували майже на 11 млрд грн більше доходів, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Українці 30 червня завершили декларування своїх доходів за 2019 рік. Відтак, вони на 13% або на майже 11 млрд грн більші, ніж минулого року - загалом 94,5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

“30 червня завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Цьогорічна деклараційна кампанія мала свої відмінності від попередніх років”, — йдеться у повідомленні.

Так, у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів термін для подання декларацій про майновий стан і доходи був продовжений. З початку року до контролюючих органів подано майже 505 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

“Загальний задекларований платниками податків дохід склав 94,5 млрд грн, що майже на 11 млрд грн, або на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків міста Києва — 43,5 млрд грн, Дніпропетровської — 7,5 млрд грн, Київської — 5,3 млрд грн, Харківської — 4,6 млрд грн та Одеської — 4,3 млрд грн областей”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору — 0,4 млрд грн.

Нагадаємо, за поданими у Києві деклараціями протягом січня-червня цього року зафіксовано 3 230 мільйонерів.

Українські Національні Новини

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