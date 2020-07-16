У Києві назвали кількість мільйонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За поданими у Києві деклараціями протягом січня-червня цього року зафіксовано 3 230 мільйонерів Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПС у Києві.
Повідомляється, що згідно цьогорічної кампанії декларування, протягом січня-червня 2020 року, кияни подали 16 132 декларації про майновий стан і доходи із загальною сумою задекларованого доходу в понад 43,1 млрд грн. За поданими деклараціями узгоджено до сплати в бюджет понад 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 176,1 млн грн військового збору.
“Доходи в понад 1 мільйон гривень задекларували 3230 громадян. Загалом, вони задекларували близько 40,4 млрд грн доходу та мають сплатити податку на доходи фізичних осіб у сумі майже 1,2 млрд грн і більше 159,8 млн грн військового збору”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наймолодшим киянином серед тих, хто значиться у цьогоріч поданих деклараціях про майновий стан і доходи є 1-річний мешканець столиці, який задекларував дохід у вигляді спадщини, поряд з цим найстаршим декларантом, який задекларував свої доходи, є 92-річний мешканець Києва.
Окрім того, найбільша сума доходу, яка була задекларована у цьому році, складає 7,5 млрд грн.
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