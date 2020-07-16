В Киеве назвали количество миллионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По представленным в Киеве декларациями течение января-июня этого года зафиксировано 3 230 миллионеров Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГНС в Киеве.
Сообщается, что согласно нынешней кампании декларирования, в течение января-июня 2020 года, киевляне подали 16 132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 43,1 млрд грн. По представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 176,1 млн грн военного сбора.
“Доходы более чем 1 миллионгривен задекларировали 3230 граждан. В общем, они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме почти 1,2 млрд грн и больше 159,8 млн грн военного сбора”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что самым молодым киевлянином среди тех, кто числится в поданных в этом году декларациях об имущественном состоянии и доходах является 1-летний житель столицы, который задекларировал доход в виде наследства, наряду с этим самым декларантом, который задекларировал свои доходы, есть 92-летний житель Киев.
Кроме того, наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована в этом году, составляет 7,5 млрд грн.
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