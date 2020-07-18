Украинцы задекларировали почти на 11 млрд грн больше доходов, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинцы 30 июня завершили декларирование своих доходов за 2019 год. Следовательно, они на 13% или почти на 11 млрд грн больше, чем в прошлом году - всего 94,5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.
"30 июня завершилась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2019 году. Нынешняя декларационная кампания имела свои отличия от предыдущих лет", - говорится в сообщении.
Так, в связи с введением в стране карантинных мероприятий срок для представления деклараций об имущественном состоянии и доходах был продлен. С начала года в контролирующие органы подано почти 505 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.
"Общий задекларированный налогоплательщиками доход составил 94,5 млрд грн, что почти на 11 млрд грн, или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие суммы доходов задекларированы налогоплательщиками Киева - 43,5 млрд грн, Днепропетровской - 7,5 млрд грн, Киевской - 5,3 млрд грн, Харьковской - 4,6 млрд грн и Одесской - 4,3 млрд грн областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определены в сумме 2,7 млрд грн., по военному сбору - 0,4 млрд грн.
Напомним, по представленным в Киеве декларациям в течение января-июня этого года зафиксировано 3230 миллионеров.