Українці забирають гроші з банків: депозитів у гривні за місяць поменшало на майже 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за січень 2022 року зменшився на 3,9% - до 439,24 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Деталі
За оперативними даними НБУ, за січень 2022 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) скоротився на 3,5% - до 9,28 млрд дол. США.
Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за січень 2022 року, за оперативними даними, зменшився на 6,5% - до 520,89 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 5,5% - до 8,19 млрд дол. США.
Загалом у січні депозити, залучені на рахунки резидентів, зменшилися на 1,4% - до 1,48 трлн грн.
При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у січні в середньому становили для населення 7,3% річних (+0,1% за місяць), для бізнесу - 4,9% (+0,2% за місяць). В інвалюті ставки за депозитами у січні для населення становили 0,5% (-0,1% за місяць), для бізнесу - 1,3% (-0,1% за місяць).
Доповнення
Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками - "на руках" в українців - за січень зріс до 583,52 млрд грн, на 0,4% за місяць.
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