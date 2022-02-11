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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62042 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українці забирають гроші з банків: депозитів у гривні за місяць поменшало на майже 4%

Українці забирають гроші з банків: депозитів у гривні за місяць поменшало на майже 4%

Київ • УНН

 • 42735 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за січень 2022 року зменшився на 3,9% - до 439,24 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Деталі

За оперативними даними НБУ, за січень 2022 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) скоротився на 3,5% - до 9,28 млрд дол. США.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за січень 2022 року, за оперативними даними, зменшився на 6,5% - до 520,89 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 5,5% - до 8,19 млрд дол. США.

Загалом у січні депозити, залучені на рахунки резидентів, зменшилися на 1,4% - до 1,48 трлн грн.

При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у січні в середньому становили для населення 7,3% річних (+0,1% за місяць), для бізнесу - 4,9% (+0,2% за місяць). В інвалюті ставки за депозитами у січні для населення становили 0,5% (-0,1% за місяць), для бізнесу - 1,3% (-0,1% за місяць).

Доповнення

Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками - "на руках" в українців - за січень зріс до 583,52 млрд грн, на 0,4% за місяць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ не бачить паніки на валютному ринку України

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