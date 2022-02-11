Готівки "на руках" в українців побільшало
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками за січень зріс до 583,52 млрд грн, на 0,4% за місяць. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
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За даними Нацбанку, за підсумками 2021 року "на руках" в українців був 581,01 млрд грн, тож, за місяць їх обсяг зріс на 2,51 млрд грн. При цьому, за даними НБУ, за 2021 рік готівки поза банками в Україні стало більше на майже 64,93 млрд грн, або 12,6%.
За інформацією НБУ, грошова маса в Україні за січень зменшилася на 1,1% - до 2,05 трлн грн. За рік грошова маса сягнула 2,07 трлн грн, зрісши у 2021-у на 12%.
Грошова база в Україні за січень, за даними НБУ, зросла на 4,6% - до майже 692,83 млрд грн. За 2021 рік відбулося зростання на 11,2% - до 662,49 млрд грн.
Довідково
Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки. Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.