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Українці за тиждень зірвали два джекпоти лотереї “Спортпрогноз”

Київ • УНН

 • 8564 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом трьох днів у лотереї ТОТО “Спортпрогноз” було зірвано два джекпоти на загальну суму 420 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Перший джекпот у сумі 210 тисяч гривень розіграли 5 квітня. Його розділили порівну одразу сім щасливчиків з шести міст України: двоє житомирян, киянин, гравці із міст Білгород-Дністровський, Бахмач, Коломия та смт Нові Санжари.

Ще один джекпот у сумі 210 тисяч гривень розіграли 8 квітня. Переможцем став гравець з Одеси. Він єдиний правильно спрогнозував результати 12 матчів програми. Ставка обійшлася переможцю всього у 25 грн.

Нагадаємо, аби виграти джекпот лотереї “Спортпрогноз”, необхідно правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.

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