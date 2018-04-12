Украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз"

Первый джекпот в сумме 210 тысяч гривен разыграли 5 апреля. Его разделили поровну сразу семь счастливчиков из шести городов Украины: двое житомирян, киевлянин, игроки из городов Белгород-Днестровский, Бахмач, Коломыя и пгт Новые Санжары.

Еще один джекпот в сумме 210 тысяч гривен разыграли 8 апреля. Победителем стал игрок из Одессы. Он единственный правильно спрогнозировал результаты 12 матчей программы. Ставка обошлась победителю всего в 25 грн.

Напомним, чтобы выиграть джекпот лотереи "Спортпрогноз", необходимо правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.