Українці за місяць наростили валютні вклади у банках

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За оперативними даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за жовтень 2022 року збільшився на 0,3% - до 548,66 млрд грн.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за жовтень 2022 року, за оперативними даними, зріс на 6% - до 543,92 млрд грн. За жовтень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 4,7% - до 8,6 млрд дол. США.

При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у жовтні в середньому становили для населення 9,2% річних (+0,1% за місяць), для бізнесу - 9,2% (-0,1% за місяць). В інвалюті ставки за депозитами у жовтні для населення становили 0,7% (-0,1% за місяць), для бізнесу - 1,4% (+0,2% за місяць).

Нагадаємо

Грошова маса в Україні у жовтні 2022 року зросла на 52,57 млрд грн, або 2,3%, - до 2,33 трлн грн.