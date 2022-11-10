Украинцы за месяц нарастили валютные вклады в банках

Детали

По оперативным данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за октябрь 2022 года увеличился на 0,3% – до 548,66 млрд грн.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за октябрь 2022 года, по оперативным данным, вырос на 6% – до 543,92 млрд грн. За октябрь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 4,7% – до 8,6 млрд долл. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в октябре в среднем составляли для населения 9,2% годовых (+0,1% за месяц), для бизнеса – 9,2% (-0,1% за месяц). В инвалюте ставки по депозитам в октябре для населения составляли 0,7% (-0,1% за месяц), для бизнеса – 1,4% (+0,2% за месяц).

Напомним

Денежная масса в Украине в октябре 2022 года выросла на 52,57 млрд грн, или 2,3% - до 2,33 трлн грн.