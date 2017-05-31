Українці з початку року виграли у “Лото-Забава” 18 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку 2017 року українці виграли у лотерею “Лото-Забава” 18 автомобілів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л.”
Так, 18-й автомобіль був виграний 28 травня під час тиражу № 929. Переможцем стала Світлана Компанієць з Олександрії.
Грошовий еквівалент виграного кросовера JAC S2 становить 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, на українському ринку державних лотерей працює три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).
У вересні 2015 року “М.С.Л.” і “Патріот” потрапили в список санкцій. На ринку формально залишився наближений до влади “УНЛ”.
Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” в 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.
Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” — компанію “М.С.Л.” все одно залишили під санкціями.