Украинцы с начала года выиграли в "Лото-Забава" 18 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала 2017 украинцы выиграли в лотерею "Лото-Забава" 18 автомобилей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей " М.С.Л."
Так, 18-й автомобиль был выигран 28 мая во время тиража № 929. Победителем стала Светлана Компаниец из Александрии.
Денежный эквивалент выигранного кроссовера JAC S2 составляет 400 000 гривен.
Напомним, на украинском рынке государственных лотерей работает три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).
В сентябре 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” попали в список санкций. На рынке формально остался приближенный к власти “УНЛ”.
Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения “М.С.Л.” и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.
Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” — компанию “М.С.Л.” все равно оставили под санкциями.