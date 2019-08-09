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Українці з початку року сплатили майже 2 млрд грн плати за землю

Українці з початку року сплатили майже 2 млрд грн плати за землю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У цьому році фізичні особи сплатили майже 2 млрд грн плати за землю. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.

ДФС повідомляє, що станом на 1 серпня фізичні особи у 2019 році сплатили плати за землю майже 2 млрд грн.

Нагадаємо, у цьому році фізичні особи сплатили майже 600 млн грн податку на нерухоме майно.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена вже у поточному році, що дозволить вже у 2020 році створити ринок землі на 40 млн га, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю.

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