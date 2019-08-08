Цьогорічна земельна реформа дозволить створити ринок землі на 40 млн га - Зеленський

“В цьому році ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн га, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю”, — сказав Зеленський.

Він зазначив також, що в Україні вже є турецькі кампанії, які володіють землею.

“Сподіваюсь, таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державного приватного партнерства”, — зазначив Президент.

Як повідомляв УНН, Зеленський розповів, як зміниться Україна за п’ять років.