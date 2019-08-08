Нынешняя земельная реформа позволит создать рынок земли в 40 млн га - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в этом году провести земельную реформу, которая, по его словам, позволит создать рынок земли в 40 млн га в следующем году. Об этом он сказал, выступая в Стамбуле на украинском-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.
“В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, что является одной из лучших в мире по своему качеству”, — сказал Зеленский.
Он отметил также, что в Украине уже есть турецкие кампании, которые владеют землей.
“Надеюсь, таких компаний станет значительно больше, особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственного частного партнерства”, — отметил Президент.
Как сообщал УНН, Зеленский рассказал, как изменится Украины за пять лет.