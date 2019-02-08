Українці з березня зможуть їздити до Грузії за ID-картками
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уже в березні 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"01 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, 12 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог.
Як повідомляв УНН, незабаром українці зможуть відвідувати за внутрішніми ID-картками також країни Балтії.