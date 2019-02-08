Українці з березня зможуть їздити до Грузії за ID-картками

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уже в березні 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає УНН.