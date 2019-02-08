Украинцы с марта смогут ездить в Грузию по ID-карточкам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Уже в марте 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которая позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-карточкам, содержащим бесконтактный электронный носитель. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
"1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, 12 декабря Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.
Как сообщал УНН, вскоре украинцы смогут посещать по внутренним ID-карточкам также страны Балтии.