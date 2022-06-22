Українці, які постраждали внаслідок вторгнення рф, можуть отримати від ЄСПЛ до 30 тисяч євро

Цитата

"Потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Щоб подати заяву, потрібно:

1. Заповнити форму на сайті;

2. Завантажити документ на комп‘ютер, роздрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично під час заповнення заяви на сайті);

3. Надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

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В Україні з’явиться єдиний документ, де фіксуватимуть збитки щодо зруйнованих будинків.