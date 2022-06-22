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Украинцы, пострадавшие в результате вторжения рф, могут получить от ЕСПЧ до 30 тысяч евро

Киев • УНН

 • 236351 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию от 5 тысяч до 30 тысяч евро. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует УНН.

Цитата

"Нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Детали

Чтобы подать заявление, нужно:

1. Заполнить форму на сайте;

2. Загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте);

3. Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

Напомним

В Украине появится единственный документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам.

Украинские Национальные Новости

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