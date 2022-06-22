Украинцы, пострадавшие в результате вторжения рф, могут получить от ЕСПЧ до 30 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию от 5 тысяч до 30 тысяч евро. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует УНН.
Цитата
"Нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года", – говорится в сообщении.
Детали
Чтобы подать заявление, нужно:
1. Заполнить форму на сайте;
2. Загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте);
3. Отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).
Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.
Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.
Напомним
В Украине появится единственный документ, где будут фиксировать убытки по разрушенным домам.