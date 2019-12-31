Українці, які перебувають у полоні РФ, наступний Новий рік мають святкувати вдома - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Українці, які досі перебувають у полоні РФ, наступний Новий рік мають святкувати вдома у родинному колі. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.
“Наразі боротьба за кожного, хто поки що перебуває у полоні РФ — триває! Адже наступний Новий рік вони повинні святкувати у затишному родинному колі”, — написала омбудсмен.
Також Денісова зазначила, що бажає, щоб в Україні запанував мир.
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“Бажаю, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир, а наші території повернулися у велику українську родину. Бажаю аби у 2020 році усі ваші мрії здійснювались, а поряд завжди були рідні та близькі Нехай у 2020 році ніхто не порушить ваших прав, але якщо вже так станеться, то знайте — ми завжди поруч. З Новим роком та Різдвом Христовим!” — додала вона.
Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що процес взаємного звільнення утримуваних завершився, а робота з подальшого звільнення наших громадян триває.