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Українці, які перебувають у полоні РФ, наступний Новий рік мають святкувати вдома - Денісова

Київ • УНН

 • 15923 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Українці, які досі перебувають у полоні РФ, наступний Новий рік мають святкувати вдома у родинному колі. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.

“Наразі боротьба за кожного, хто поки що перебуває у полоні РФ — триває! Адже наступний Новий рік вони повинні святкувати у затишному родинному колі”, — написала омбудсмен.

Також Денісова зазначила, що бажає, щоб в Україні запанував мир.

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“Бажаю, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир, а наші території повернулися у велику українську родину. Бажаю аби у 2020 році усі ваші мрії здійснювались, а поряд завжди були рідні та близькі Нехай у 2020 році ніхто не порушить ваших прав, але якщо вже так станеться, то знайте — ми завжди поруч. З Новим роком та Різдвом Христовим!” — додала вона.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла, що процес взаємного звільнення утримуваних завершився, а робота з подальшого звільнення наших громадян триває. 

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