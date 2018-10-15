Українці взяли ще одну "бронзу" в олімпійському Буенос-Айресі

17-річний легкоатлет з Кропивницького, стрибнувши на 2.14, показав сьогодні третій результат, як і на першому етапі змагань 11 жовтня (2.09) і за підсумками двох днів виборов право зійти на третю сходинку п’єдесталу пошани у столиці Аргентини.

Таким чином, у скарбничці збірної України 13 медалей Юнацької Олімпіади: 4 золоті, 4 срібні та 5 бронзових нагород.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його наставників з чудовим виступом, побажавши підкорення нових олімпійських вершин.



Як повідомляв УНН, гімнаст Чепурний став віце-чемпіоном юнацької Олімпіади.