Украинцы взяли еще одну "бронзу" в олимпийском Буэнос-Айресе

17-летний легкоатлет из Кропивницкого, прыгнув на 2.14, показал сегодня третий результат, как и на первом этапе соревнований 11 октября (2.09) и по итогам двух дней завоевал право взойти на третью ступеньку пьедестала почета в столице Аргентины.

Таким образом, в копилке сборной Украины 13 медалей Юношеской Олимпиады: 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых наград.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Олега и его наставников с прекрасным выступлением, пожелав покорения новых олимпийских вершин.



Как сообщал УНН, гимнаст Чепурной стал вице-чемпионом юношеской Олимпиады.