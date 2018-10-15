Гімнаст Чепурний став віце-чемпіоном юнацької Олімпіади

Застрибнувши у фінал з останнім восьмим результатом, 16-річний черкащанин у вирішальний момент впевнено виконав обидва свої стрибки на загальну сумму 13,983, і поступився лише 0,116 американцю Брендону Бріонесу.

Відзначимо, що для Чепурного це перша особиста, а загалом друга нагорода у Буенос-Айресі. Раніше він став чемпіоном ЮОІ з мультидисциплін гімнастики у складі "Тім Сімона Байлз".

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Назара та його наставницю Ірину Надюк з чудовим досягненням, побажавши не зупинятися на досягнутому й впевнено крокувати до нових перемог.



Як повідомляв УНН, україна здобула чотири "золота" на юнацькій Олімпіаді.