Гімнаст Чепурний став віце-чемпіоном юнацької Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Наш юний представник спортивної гімнастики Назар Чепурний здобув "срібло" в опорному стрибку на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК.
Застрибнувши у фінал з останнім восьмим результатом, 16-річний черкащанин у вирішальний момент впевнено виконав обидва свої стрибки на загальну сумму 13,983, і поступився лише 0,116 американцю Брендону Бріонесу.
Відзначимо, що для Чепурного це перша особиста, а загалом друга нагорода у Буенос-Айресі. Раніше він став чемпіоном ЮОІ з мультидисциплін гімнастики у складі "Тім Сімона Байлз".
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Назара та його наставницю Ірину Надюк з чудовим досягненням, побажавши не зупинятися на досягнутому й впевнено крокувати до нових перемог.
Як повідомляв УНН, україна здобула чотири "золота" на юнацькій Олімпіаді.