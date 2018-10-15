Гимнаст Чепурной стал вице-чемпионом юношеской Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Наш юный представитель спортивной гимнастике Назар Чепурной завоевал "серебро" в опорном прыжке на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.
Запрыгнув в финал с последним восьмым результатом, 16-летний черкащанин в решающий момент уверенно выполнил оба свои прыжка на общую сумму 13,983, и уступил только 0,116 американцу Брэндону Брионесу.
Отметим, что для Чепурного это первая личная, а всего вторая награда в Буэнос-Айресе. Ранее он стал чемпионом ЮОИ с мультидисциплин гимнастики в составе "Тим Симона Байлз".
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Назара и его наставницу Ирину Надюк с замечательным достижением, пожелав не останавливаться на достигнутом и уверенно шагать к новым победам.
Как сообщал УНН, Украина получила четыре "золота" на юношеской Олимпиаде.