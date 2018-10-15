Гимнаст Чепурной стал вице-чемпионом юношеской Олимпиады

Запрыгнув в финал с последним восьмым результатом, 16-летний черкащанин в решающий момент уверенно выполнил оба свои прыжка на общую сумму 13,983, и уступил только 0,116 американцу Брэндону Брионесу.

Отметим, что для Чепурного это первая личная, а всего вторая награда в Буэнос-Айресе. Ранее он стал чемпионом ЮОИ с мультидисциплин гимнастики в составе "Тим Симона Байлз".

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Назара и его наставницу Ирину Надюк с замечательным достижением, пожелав не останавливаться на достигнутом и уверенно шагать к новым победам.



Как сообщал УНН, Украина получила четыре "золота" на юношеской Олимпиаде.