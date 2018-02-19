Українці витрачають на їжу менше за всіх у Європі

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Середні щомісячні витрати українців на продукти харчування і товари повсякденного попиту значно менші за витрати європейців, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.

Компанія Nielsen провела глобальне дослідження у 56 країнах світу щодо рівня витрат людей на продукти харчування.

Середні щомісячні витрати в Києві на продукти харчування і товари повсякденного попиту сім’ї склали 3 тис. 140 грн, або орієнтовно 92 євро. Для порівняння у Мінську витрачають 192 євро, у Варшаві — 178 євро, у Вільнюсі — 231 євро, у Москві — 269 євро.

“Це було б чудовим фактом, якби з рівнем доходу, середньої, та і з мінімальною зарплатнею у нас було б все чудово, на жаль, тут у нас поки серйозні проблеми, які обов’язково необхідно ефективно вирішувати. Девальвація національної валюти і інфляція 2015 року в 43,3% звичайно вплинули на зростання цін, проте заявлені щомісячні витрати споживачів виросли на 22%”, — додали у компанії.

Нагадаємо, у червні КМУ скасував державне регулювання цін на соціальні продукти.

Йдеться, зокрема, про борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникова, яйця курячі.

Як прогнозував нардеп С.Тригубенко, рішення Кабінету міністрів щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування призвело до підвищення цін та падіння купівельної спроможності.

Крім того, на переконання нардепа, скасування державного регулювання цін призведе до зростання соціальної напруги в суспільстві.

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