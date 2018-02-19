Украинцы тратят на еду меньше всех в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Средние ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса значительно меньше расходов европейцев, передает УНН со ссылкой на данные ритейл-аудита Nielsen.
Компания Nielsen провела глобальное исследование в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.
Средние ежемесячные расходы в Киеве на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 грн, или ориентировочно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве - 178 евро, в Вильнюсе - 231 евро, в Москве - 269 евро.
"Это было бы замечательным фактом, если бы с уровнем дохода, средней, да и с минимальной зарплатой у нас было бы все замечательно, к сожалению, здесь у нас пока серьезные проблемы, которые обязательно необходимо эффективно решать. Девальвация национальной валюты и инфляция 2015 году в 43,3% конечно повлияли на рост цен, однако заявленные ежемесячные расходы потребителей выросли на 22%", - добавили в компании.
Напомним, в июне КМУ отменил государственное регулирование цен на социальные продукты.
Речь идет о муке, хлебе, макаронных изделиях, крупах, сахаре, говядине, свинине и мясе птицы, колбасных изделиях вареных, молоке, сыре, сметане, масле сливочном, масле подсолнечном, яйцах куриных.
Как прогнозировал нардеп С.Тригубенко, решение Кабинета министров относительно отмены государственного регулирования цен на продукты питания привело к повышению цен и падению покупательной способности.
Кроме того, по мнению нардепа, отмена государственного регулирования цен приведет к росту социальной напряженности в обществе.