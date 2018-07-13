Українці вимагають від ФІФА скасувати попередження Віді та штраф Вукоєвичу - петиція
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На міжнародному ресурсі електронних петицій українці зареєстрували звернення до ФІФА та Хорватської Федерації Футболу (ХФФ) із низкою вимог, які стосуються санкцій щодо помічника тренера збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича та захисника хорватської збірної Домагоя Віди, передає УНН із посиланням на Social Petitions.
Зокрема, українці вимагають від ФІФА скасувати штраф у 15 тис. швейцарських франків, накладений на Огнєнa Вукоєвичa. Також, українці закликають ФІФА скасувати попередження, зроблене Домагою Віді.
Від ХФФ українці вимагають повернути Огнєна Вукоєвича до складу делегації Хорватії на Чемпіонаті Світу з Футболу в Росії та поновити його на посаді помічника тренера національної збірної Хорватії.
Також, українці вважають за необхідне, аби ФІФА та ХФФ попросили пробачення у футболістів.
Нагадаємо, після матчу чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 року з футболу між збірними Хорватії та Росії, Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда виклали відео, в якому привітали українців словами “Слава Україні”. За це ФІФА оштрафувала Вукоєвича на 15 тисяч швейцарських франків. А хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича з делегації хорватської збірної на ЧС.
Дисциплінарний комітет ФІФА також виніс попередження Віді.
“Ми, нижчепідписані, обурені цими рішеннями. Лозунг "Слава Україні!" не монополізований жодним політичним рухом, партією чи групою: це традиційне вітання, котре широко використовується як вислів поваги до України. Нам, українцям, неприємне негативне ставлення ФІФА і ХФФ до цього вислову”, — йдеться у тексті петиції.
Підтримати петицію можна тут.
Як раніше повідомляв УНН, українські футбольні клуби започаткували естафету підтримки хорватів.
Також, на підтримку хорватських футболістів виступила і Федерація футболу України. За словами президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.
Верховна Рада України і собі підтримала хорватських гравців: українські нардепи стоячи аплодували вчинку Віди і Вукоєвича під час пленарного засідання.
Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс, який закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка “за підтримку хорватських гравців”, що привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі “КиївПрес”.