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Украинцы требуют от ФИФА отменить предупреждение Виде и штраф Вукоевичу - петиция

Украинцы требуют от ФИФА отменить предупреждение Виде и штраф Вукоевичу - петиция

Киев  •  УНН

 • 14535 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. На международном ресурсе электронных петиций украинцы зарегистрировали обращение к ФИФА и Хорватской Федерации Футбола (ХФФ) с рядом требований, касающихся санкций в отношении помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича и защитника хорватской сборной Домагоя Виды, передает УНН со ссылкой на Social Petitions.

В частности, украинцы требуют от ФИФА отменить штраф в 15 тыс. швейцарских франков, наложенный на Огненa Вукоевичa. Также, украинцы призывают ФИФА отменить предупреждение, сделанное Домагою Виде.

От ХФФ украинцы требуют вернуть Огнена Вукоевича в состав делегации Хорватии на Чемпионате Мира по Футболу в России и восстановить его в должности помощника тренера национальной сборной Хорватии.

Также, украинцы считают необходимым, чтобы ФИФА и ХФФ попросили прощения у футболистов.

Напомним, после матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России, Огнен Вукоевич и Домагой Вида выложили видео, в котором поздравили украинцев словами "Слава Украине". За это ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков. А хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Дисциплинарный комитет ФИФА также вынес предупреждение Виде.

"Мы, нижеподписавшиеся, возмущены этими решениями. Лозунг "Слава Украине!" не монополизирован ни одним политическим движением, партией или группой: это традиционное приветствие, которое широко используется как выражение уважения к Украине. Нам, украинцам, неприятно негативное отношение ФИФА и ХФФ к этому высказыванию", - говорится в тексте петиции.

Поддержать петицию можно здесь.

Как ранее сообщал УНН, украинские футбольные клубы начали эстафету поддержки хорватов.

Также, в поддержку хорватских футболистов выступила и Федерация футбола Украины. По словам президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право выражать свое уважение к Украине и украинским болельщикам.

Верховная Рада Украины тоже поддержала хорватских игроков: украинские нардепы стоя аплодировали поступку Виды и Вукоевича во время пленарного заседания.

Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис, который призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко "за поддержку хорватских игроков", что поздравили Украину после поражения российской сборной. Об этом говорится в материале "КиевПресс".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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