Українці вибороли кілька нагород на етапі Ліги чемпіонів з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Двоє уродженців України виступили із “бронзовими” результатами на третьому етапі Ліги чемпіонів з плавання FINA в Індіанаполісі (США), передає УНН з посиланням на сайт FINA.
Михайло Романчук показав третій час — 3:49,92 хв на дистанції 400 м вільним стилем. Раніше за нього приплив тільки чемпіон світу литовець Данас Рапшіс і дворазовий призер Олімпіад італієць Габріеле Детті.
Також третій час на фініші дистанції 50 метрів батерфляєм продемонстрував Андрій Говоров. Його результат 23,14 секунди.
Додамо, для Говорова це третя медаль в рамках чемпіонської ліги FINA, а для Романчука — друга.