Украинцы завоевали несколько наград на этапе Лиги чемпионов по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Двое уроженцев Украины выступили с “бронзовыми” результатами на третьем этапе Лиги чемпионов по плаванию FINA в Индианаполисе (США), передает УНН со ссылкой на сайт FINA.
Михаил Романчук показал третье время — 3:49,92 мин на дистанции 400 м вольным стилем. Раньше него приплыл только чемпион мира литовец Данас Рапшис и двукратный призер Олимпиад итальянец Габриэле Детти.
Также третье время на финише дистанции 50 метров баттерфляем продемонстрировал Андрей Говоров. Его результат 23,14 секунды.
Добавим, для Говорова это третья медаль в рамках чемпионской лиги FINA, а для Романчука — вторая.