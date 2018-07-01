Українці вибороли дві медалі на етапі "Діамантової ліги" у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Українці Юлія Левченко та Олексій Касьянов потрапили до трійок кращих у своїх дисциплінах на етапі “Діамантової ліги” у Парижі. Про це інформує ФЛАУ, передає УНН.
Левченко з перших спроб долала всі висоти, включаючи 1,94 метри. Саме цей результат був найліпшим для неї до паризького етапу. На нове найкраще досягнення сезону, 1,97 метрів, вона витратила три спроби. Бельгійка Нафіссату Тіам подолала їх з другої. 2,00 метри обом цього вечора не підкорилися. Тож за спробами Левченко посіла третє місце, а Тіам друге.
Катерина Табашник вкотре впродовж сезону продемонструвала досить стабільний результат. З третьої спроби подолавши 1,94 метри, вона посіла шосте місце. 1,97 м, що на один сантиметр вище її особистого рекорду, цього вечора не підкорилися. Перемогла з найкращим результатом сезону у світі і рекордом змагань Марія Ласіцкене (2,04 м).
Варто відзначити, що Касьянов змагався у триборстві (дисципліна не входить до числа “діамантових”). За сумою трьох видів він набрав 2643 очка (стрибки у довжину — 7,53 м, штовхання ядра — 14,18 м, 110 метрів з бар’єрами — 14,10 с) і посів друге місце після француза Кевіна Майєра (2860 очок).
Як повідомлялося раніше, Левченко не вистачило одного місця до нагороди на етапі “Діамантової ліги” в Стокгольмі.