Украинцы завоевали две медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Левченко из первых попыток преодолевала все высоты, включая 1,94 метра. Именно этот результат был лучшим для нее на парижском этапе. На новое лучшее достижение сезона, 1,97 метров, она потратила три попытки. Бельгийка Нафиссату Тиам преодолела их с второй. 2,00 метра обоим в этот вечер не подчинились. Поэтому за попытками Левченко заняла третье место, а Тиам второе.

Екатерина Табашник который раз в течение сезона продемонстрировала достаточно стабильный результат. С третьей попытки преодолев 1,94 метра, она заняла шестое место. 1,97 м, что на один сантиметр выше ее личного рекорда, в этот вечер не подчинились. Победила с лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований Мария Ласицкене (2,04 м).

Стоит отметить, что Касьянов соревновался в троеборье (дисциплина не входит в число “бриллиантовых”). По сумме трех видов он набрал 2643 очка (прыжки в длину — 7,53 м, толкание ядра — 14,18 м, 110 метров с барьерами — 14,10 с) и занял второе место после француза Кевина Майера (2860 очков) .

Как сообщалось ранее, Левченко не хватило одного места к награды на этапе “Бриллиантовой лиги” в Стокгольме.