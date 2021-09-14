Українці вибороли чотири медалі юніорського ЧЄ з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Люксембурзі відбувся чемпіонат Європи серед юніорів з дзюдо, який збірна України завершила з чотирма нагородами у своєму активі. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
“Золото” в скарбничку нашої команди у другий змагальний день принесла 20-річна Наталія Чистякова. У ваговій категорії до 70 кг українка розпочала свій турнірний з другого раунду, в якому здобула перемогу над литовкою Угне Пілекайте, після чого здолала представницю Португалії Йоанну Крісостомо.
У півфіналі дзюдоїстка з Ніжина ефектним кидком на оцінку “Ваза-арі” здолала іспанку Аі Рустант Цуноду, а у фіналі завдяки іппону на третій хвилині сутички перемогла хорватку Лару Цвєтко. Це перша медаль з континентальних першостей для 20-річної українки.
Ще три бронзові нагороди завоювали українські юніори у перший загальний день: Олег Вередіб (до 60 кг), Євген Гончарко (до 66 кг) і Владислав Казіміров (до 66 кг).
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