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Украинцы завоевали четыре медали юниорского ЧЕ по дзюдо

Украинцы завоевали четыре медали юниорского ЧЕ по дзюдо

Киев  •  УНН

 • 15925 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Люксембурге состоялся чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо, который сборная Украины завершила с четырьмя наградами в своем активе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

“Золото” в копилку нашей команды во второй соревновательный день принесла 20-летняя Наталья Чистякова. В весовой категории до 70 кг украинка начала свой турнирный со второго раунда, в котором одержала победу над литовкой Угне Пилекайте, после чего одолела представительницу Португалии Иоанну Крисостомо.

В полуфинале дзюдоистка из Нежина эффектным броском на оценку “Ваза-ари” одолела испанку Аи Рустант Цуноды, а в финале благодаря иппон на третьей минуте схватки победила хорватку Лару Цветкой. Это первая медаль из континентальных первенств для 20-летней украинцев.

Еще три бронзовые награды завоевали украинские юниоры в первый общий день Олег Вередиб (до 60 кг), Евгений Гончарко (до 66 кг) и Владислав Казимиров (до 66 кг).

Что предшествовало

Билодид раскритиковала уровень дзюдо в Украине.

Украинские Национальные Новости

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