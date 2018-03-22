Українці в суботу долучаться до акції "Година Землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У суботу 24 березня о 20:30 відбудеться Година Землі, під час якої люди в усьому світі вимкнуть світло. Про це повідомляють координатори Години Землі в Україні, передає УНН.
Як зазначається, 24 березня українці вже 10-й рік поспіль вимкнуть світло разом з усім світом, щоб привернути увагу людства до здоров’я планети.
Головне повідомлення кампанії цього року - Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею”). Його ідея в тому, що час налаштуватися на частоти планети. Близько 70 міст України долучились цього року до ініціативи, висловивши свою підтримку Годині Землі і запланувавши спеціальні освітні заходи в межах кампанії, вимкнення відомих на всю Україну пам’яток тощо.
За прогнозами, сотні тисяч українців спробують зловити зв’язок з планетою 24 березня о 20:30.
Як повідомляв УНН, помер останній у світі самець північного білого носорога.