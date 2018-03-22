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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22865 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29528 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80603 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102577 просмотра

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Украинцы в субботу присоединятся к акции "Час Земли"

Украинцы в субботу присоединятся к акции "Час Земли"

Киев  •  УНН

 • 11550 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В субботу 24 марта в 20:30 состоится Час Земли, во время которой люди во всем мире выключат свет. Об этом сообщают координаторы Часа Земли в Украине, передает УНН.

Как отмечается, 24 марта украинцы уже 10-й год подряд выключат свет вместе со всем миром, чтобы привлечь внимание человечества к здоровью планеты.

Главное сообщение кампании этого года — Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). Его идея в том, что пора настроиться на частоты планеты. Около 70 городов Украины присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.

По прогнозам, сотни тысяч украинцев попытаются поймать связь с планетой 24 марта в 20:30.

Как сообщал УНН, умер последний в мире мужчина северного белого носорога.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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