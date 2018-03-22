Украинцы в субботу присоединятся к акции "Час Земли"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В субботу 24 марта в 20:30 состоится Час Земли, во время которой люди во всем мире выключат свет. Об этом сообщают координаторы Часа Земли в Украине, передает УНН.
Как отмечается, 24 марта украинцы уже 10-й год подряд выключат свет вместе со всем миром, чтобы привлечь внимание человечества к здоровью планеты.
Главное сообщение кампании этого года — Connect2Earth (“Поймай связь с Землей”). Его идея в том, что пора настроиться на частоты планеты. Около 70 городов Украины присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.
По прогнозам, сотни тысяч украинцев попытаются поймать связь с планетой 24 марта в 20:30.
Как сообщал УНН, умер последний в мире мужчина северного белого носорога.