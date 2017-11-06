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Українці в День писемності писатимуть радіодиктант єдності

Українці в День писемності писатимуть радіодиктант єдності

Київ • УНН

 • 8696 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У День української писемності та мови 9 листопада відбудеться радіодиктант національної єдності, у столиці його писатимуть у Колонній залі КМДА, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.

"Київська міська державна адміністрація запрошує киян написати диктант у Колонній залі (вул.Хрещатик, 36) разом із представниками структурних підрозділів апарату КМДА, викладачами та кращими студентами університету "Україна"", - сказано у повідомленні.

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Реєстрація охочих написати диктант у приміщенні столичної мерії розпочнеться об 11:30. Програма на першому каналі "Українського радіо" стартує о 12:00. Текст диктанту звучатиме о 12:30. Читатиме його доцент Київського університету ім.Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.

За інформацією організаторів, диктант проходитиме у форматі міжнародного флешмобу. Його цьогорічний девіз – "Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета".

Традиційно диктант складатиметься зі 100-120 слів. Ті, хто напише його без помилок, будуть відзначені призами. Важлива умова – перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада.

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