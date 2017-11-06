Украинцы в День письменности будут писать радиодиктант единства

"Киевская городская государственная администрация приглашает киевлян написать диктант в Колонном зале (ул.Крещатик, 36) вместе с представителями структурных подразделений аппарата КГГА, преподавателями и лучшими студентами университета "Украина"", - говорится в сообщении.

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Регистрация желающих написать диктант в помещении столичной мэрии начнется в 11:30. Программа на первом канале "Украинского радио" стартует в 12:00. Текст диктанта будет звучать в 12:30. Читать его будет доцент Киевского университета Б.Гринченко, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко.

По информации организаторов, диктант пройдет в формате международного флешмоба. Его нынешний девиз - "Нас много. Мы разные. Но нас объединяет общая цель".

Традиционно диктант будет состоять из 100-120 слов. Те, кто напишет его без ошибок, будут отмечены призами. Важное условие - будут проверяться только диктанты, отправленные 9 и 10 ноября.