Українці увійшли до топ-10 кращих гравців чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У чемпіонаті Угорщини з футболу українські легіонери обійняли високі місця на даний момент змагань. Про це повідомляє сайт "Комнада номер один" з посиланням на дані аналітичного порталу "InStat", передає УНН.
Виступає 20 українських футболістів, і багато хто з них знаходяться там на гарному рахунку.
У рейтингу найкорисніших гравців першості півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков посідає сьоме місце (InStat Index - 267 балів), захисник "Кишварда" Антон Кравченко - дев'яте (265), а півзахисник "Фехевара" Іван Петряк - 13-е (263).
Також Петряк став першим серед усіх лівих півзахисників, Зубков - другий серед правих півзахисників, Кравченко - другий серед центральних захисників, а Ігор Харатін входить в п'ятірку кращих опорних півзахисників (256).
Нагадаємо, що кращим гравцем чемпіонату України на даний момент є півзахисник "Шахтаря" Тайсон (325 балів). До трійки найбільш корисних входять ще двоє "гірників" - Ісмаїлі (303) і Марлос (297).